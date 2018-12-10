شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال تؤكد امتلاكها 182 ألف سهم في "واحة الزاوية"‎ نيابةً عن عملائها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة "شعاع كابيتال" إمتلاكها- نحو 182 ألف سهم نيابة عن عملائها- حتى تاريخه، بشركة "واحة الزاوية القابضة".

وأشارت شعاع، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الأحد، إلى عدم إمتلاكها لصالحها أي أسهم في شركة "واحة الزاوية القابضة".

وتجدر الإشارة إلى قيام مجموعة "البنيان الدولية للاستثمار" ببيع ما نسبته 1.08% من حصتها في شركة "واحة الزاوية القابضة"، المدرجة بسوق "أبوظبي" المالي، لتتراجع حصتها إلى 155.06 مليون سهم، ما يعادل 6.7% من إجمالي رأس مال الشركة.

يذكر أن أسهم زاوية الواحة تم إدراجها في السوق الثانية لبورصة أبوظبي للأوراق المالية في منتصف يوليو الماضي وذلك تحت رمز "ZAW".

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قد وافقت على قيد شركة الوطنية للاستثمار كشركة مساهمة خاصة في مجال الاستثمار العقاري والسياحي وذلك تمهيدًا لإدراجها في سوق أبوظبي الثانوي للأوراق المالية.

والسوق الثانوية مخصصة لتداول أسهم الشركات الخاصة في الأسواق المالية بالإمارات، وبدأت أعمالها في نوفمبر 2014، لكنها لم تشهد سوى 5 طروحات أولية.