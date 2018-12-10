شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة المنصوري خلفاً لـ "راشد البلوشي" بمنصب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال المتحدث باسم سوق أبوظبي للأوراق المالية إن الرئيس التنفيذي راشد البلوشي غادر منصبه وانتقل إلى موقع جديد في دائرة التنمية الاقتصادية بحكومة أبوظبي. وأضاف المتحدث أن خليفة المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أصبح الرئيس التنفيذي الجديد للبورصة بالإنابة، وذلك حسب وكالة رويترز. وكان خليفة المنصوري يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية. بينما كان البلوشي قد شغل منصب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي منذ مارس من العام 2012.

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