شكرا لقرائتكم خبر عن "اينوك" تعتزم افتتاح 45 محطة خدمة جديدة في السعودية خلال 5 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" عن استراتيجية توسعية كبيرة في أسواق المملكة العربية السعودية تتضمن افتتاح 45 محطة خدمة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في خطوة تنسجم مع خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تهدف إلى إنشاء أكثر من 1,200 محطة لتزويد الوقود في المملكة.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه تخطط "اينوك" لبناء محطات الخدمة الجديدة البالغ عددها 45 محطة في مواقع استراتيجية ضمن شبكة الطرق السريعة بين المحافظات السعودية التي تمثّل الممرات البرية الرئيسية للعمليات اللوجستية والتجارة وتربط المملكة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي وعموم منطقة الشرق الأوسط.

وستركز "اينوك" خلال العامين المقبلين على إنشاء المحطات في المنطقة الوسطى، وتحديداً في الرياض والمنطقة الشرقية.

وتدير "اينوك" حالياً 14 محطة خدمة في السعودية، وستتضمن محطات "اينوك" الجديدة في المملكة العديد من الخدمات مثل متاجر "زووم"، ويمكن للعملاء أيضاً الاستفادة من مرافق أخرى متنوعة تتضمن منافذ "برونتو".

يذكر أن السعودية تعدّ أكبر أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتمتد على مساحة 2.15 مليون كيلومتر مربع وتضم أكثر من 33 مليون نسمة.

وكانت المملكة قد أعلنت مؤخراً عن صفقات تزيد قيمتها على 50 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز وخدمات البنى التحتية، وذلك خلال مبادرة مستقبل الاستثمار التي عُقدت في الرياض بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية في المملكة.

وأكدت شركة "إينوك" في أكتوبر الماضي اعتزمها تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل وقود الطائرات بمطار آل متكوم الدولي بالربع الأول 2020.

ومنحت "اينوك" في مارس الماضي عقد الهندسة والمشتريات والبناء لخط أنابيب لوقود الطائرات وذلك عبر شركة هورايزون للتخزين التابعة لها، لشركة البنا الهندسية بدبي.

ويمكن المشروع "إينوك" من تغطية 60% من إجمالي الطلب في مطارات دبي بحلول 2050.

وتأسست مجموعة اينوك المملوكة بالكامل لحكومة دبي في عام 1993 وتمتلك أكثر من 30 شركة تابعة لها متخصصة في مجالات التكرير ومزج زيوت التشحيم والتخزين والطيران والبيع بالتجزئة.