شكرا لقرائتكم خبر عن 29 ألف منتج عزل حراري مخالف لكفاءة الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت الجولات الرقابية لفريق الفحص والمراقبة والشهادات بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة التي استهدفت (80) مصنعاً للعزل الحراري في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من إبريل حتى شهر أغسطس الماضي عن إحالة ( 28957 ) منتج عزل لإعادة التدوير، وإغلاق 22 خط إنتاج .

وبلغ عدد المصانع المطابقة 23 مصنعاً في حين بلغ عدد المصانع الغير مطابقة 24 مصنعاً، وذلك من بين 47 مصنعاً تم سحب العينات منها، كما تم إغلاق 22 خطاً من بين خطوط الانتاج المتخصصة بالعزل الحراري البالغ عددها 53 خطاً .

كما بلغ إجمالي العينات المسحوبة 94 عينة تطابق منها 54 عينة في حين لم تطابق 39 عينة مواصفات مواد العزل الحراري، فضلاً عن عينة واحدة لاتزال تحت الإجراء، حيث شملت مواد العزل الحراري المستهدفة البولي ستايرين ( المتمدد والمبثوق ) والصوف المعدني ( الصخري والزجاجي ) والبولي يوريثان ورغوة البولي يورثان .

يذكر أن مواد العزل الحراري المطابقة للمواصفات تلعب دوراً هاماً لدى استخدامها في عزل المنازل والمباني من خلال الخفض الكبير في استهلاك هذه المباني المعزولة حرارياً للكهرباء كونها تقلل ساعات تشغيل أجهزة المكيفات، وبالتالي خفض معدل استهلاك الطاقة، حيث تشير الدراسات إلى أن المكيفات من أكثر الأجهزة المنزلية هدراً للطاقة .