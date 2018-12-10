"زين" ترعى المُلتقى الأول لبرنامج التميّز الطُلابي في كاليفورنيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الروضان تتوسط الهولي ود. مشعل الصباح مع الطلبة المكرمين

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الرئيسية للمُلتقى الأول لبرنامج التميّز الطُلابي الذي نظّمته مؤسسة "سمة" غير الربحية في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع القنصلية العامة لدولة الكويت في لوس أنجلوس تحت رعاية وحضور سعادة القنصل العام لدولة الكويت في لوس أنجلوس فيصل الهولي.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان قد قامت بتكريم مجموعة من الطلبة والطالبات الكويتيين المتميزين من الدراسين في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحفل الذي أقيم في وادي السيليكون – كاليفورنيا، وذلك بحضور سعادة القنصل العام لدولة الكويت في لوس أنجلوس فيصل الهولي والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل جابر الأحمد الصباح والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي.

وبينت زين أن رعايتها لبرنامج التميّز الطلابي أتت تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه تنمية قطاع التعليم وتشجيع مختلف الأنشطة والجهود الطلابية، حيث تضع الشركة دعم المنظومة التعليمية على رأس أولوياتها، وتقوم بالتعاون مع مختلف المؤسسات والمبادرات التعليمية ومنها المنظمات الطلابية المختلفة للاستثمار في التعليم الذي يمثل حجر الأساس للنهوض باقتصاد الكويت في المستقبل.

وأضحت الشركة أن تكريم الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان للطلبة والطالبات الكويتيين المتميزين من الدراسين في الولايات المتحدة الأمريكية جاء ليُسلّط الضوء على جهودهم المميزة في مختلف المجالات العلمية والفنية والرياضية والتطوعية، حيث تخلل الملتقى العديد من الفقرات الثقافية التي شملت الجلسات الحوارية وفقرة الطلبة المميزين الذين طرحوا أفكارهم وإنجازاتهم المختلفة على الحضور.



وأكدت زين أنها تكرّس المزيد من الجهود والمبادرات التي تعزز من تطوير العملية التعليمية في الدولة وفي جميع المجالات، حيث لن تدّخر جهدا لتسخير إمكانياتها المادية والبشرية لتعزيز الروابط مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بالتعليم وتطويره، سواءً المؤسسات التعليمية أو الأندية الطلابية، هذا إلى جانب دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم بشكل فعال في مجالات التنمية البشرية بشكل عام.

الجدير بالذكر أن زين تُعتبر من الشركات الرائدة في دعم قطاع التعليم والشباب في الكويت، حيث تتناغم أنشطتها ومبادراتها مع أولويات برنامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة الذي تتبناه، وذلك من خلال مشاريع ومبادرات عديدة وبالتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة.