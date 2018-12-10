شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الإثنين 10-12-2018 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار العملات اليوم الإثنين 10-12-2018، استقراروفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها. سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم فى مصر استقر سعر الدولار امام الجنية المصرى، حيث سجل سعر العملة الامريكية فى البنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.85 جنيه للشراء 17.97 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء 17.88 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 17.79 جنيه للشراء 17.89 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم،ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.23 جنيه للشراء، 20.46 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى استقرار،ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى ، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.58 جنيه للشراء، و 22.80 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، استقرار اليوم حيث سجل فى البنك الأهلى 58.48 جنيه للشراء، 58.89 جنيه للبيع.

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