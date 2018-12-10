شكرا لقرائتكم خبر عن 6 سلع استهلاكية تراجعت أسعارها خلال نوفمبر وساهمت فى خفض التضخم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار بعض السلع الاستهلاكية، تراجعاً، خلال شهر نوفمبر الماضى، وهو ما ساهم فى خفض معدل التضخم الشهرى لهذا الشهر، مقارنة بشهر أكتوبر السابق له.

وبحسب نشرة أسعار السلع الاستهلاكية الشهرية، الصادرة عن جهاز الإحصاء، والتى أظهرت تراجع معدل التضخم الشهرى لشهر نوفمبر 2018 بمقدار 0.7% عن شهر أكتوبر السابق له، ننشر أهم السلع الاستهلاكية التى انخفضت أسعارها ومقدار مساهمتها فى تراجع معدل التضخم.

سجلت هذه المجموعة من السلع الاستهلاكية انخفاضا بشكل عام بلغت نسبته 3.4%، لتساهم بمقدار 0.61% فى تراجع معدل التضخم الشهرى خلال نوفمبر الماضى.

أولا: مجموعة الخضروات

وجاء تراجع مجموعة الخضروات، بسبب:

1- انخفاض أسعار الطماطم، بنسبة 26%.

2- انخفاض أسعار الفاصولياء الخضراء، بنسبة 22.9%.

ثانياً: مجموعة الفاكهة

سجلت هذه المجموعة من السلع الاستهلاكية انخفاضا بشكل عام بلغت نسبته 8.9%، لتساهم بمقدار 0.25% فى تراجع معدل التضخم الشهرى خلال نوفمبر الماضى.

وجاء تراجع مجموعة الفاكهة، بسبب:

3- انخفاض أسعار الموز، بنسبة 25.2%.

4- انخفاض أسعار الجوافة، بنسبة 0.3%.

5- انخفاض أسعار العنب بنسبة 2%.

ثالثاً: مجموعة اللحوم والدواجن

سجلت هذه المجموعة من السلع الاستهلاكية انخفاضا بشكل عام بلغت نسبته 0.6%، لتساهم بمقدار 0.08% فى تراجع معدل التضخم الشهرى خلال نوفمبر الماضى.

وجاء تراجع مجموعة اللحوم والدواجن، بسبب:

6- انخفاض أسعار الدواجن، بنسبة 1.7%.