شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث كامل لمصانع "الدلتا للصلب".. وإجراءات لتأهيل "حديد حلوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة قطاع الأعمال العام دعمها صناعة الحديد والصلب وخاصة فى الشركات التابعة لها، حيث يتم حاليا إجراء تحديث كامل ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من 5 إلى 10 مرات لخطي حديد التسليح والمسبوكات في شركة الدلتا للصلب التابعة للوزارة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن التصريح المنسوب للوزير بأن "صناعة الصلب ليست استراتيجية" تم اجتزائه من سياقه، حيث أكد الوزير أن قطاع الأعمال العام ينتج حاليا أقل من 5% من طاقة الصلب المصري مقارنة بـ100% في فترة السبعينيات من القرن الماضي عندما كان يقال أن الحديد والصلب صناعة استراتيجية ينتجها بصورة حصرية القطاع العام.

وبالنسبة لشركة الحديد والصلب بحلوان، فإن الوزارة تتابع يوميًا جهود الشركة القابضة للصناعات المعدنية في تشغيل فرن (4) بأقصى طاقة للوصول إلى تكلفة تأهيل المصنع، وذلك وفقًا لما أوصى به استشاري عالمي، وذلك فى إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام للتطوير والنهوض بالشركات التابعة لها.