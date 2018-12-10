شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار اليوم الاثنين 10-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الكوسة اليوم الاثنين 10 ديسمبر، جنيهان طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5- 4.25 جنيهات للكيلو، وسجل سعر البطاطس ما بين 3 - 6.5 جنيهات للكيلو، واستقر سعر البصل عند سعر ما بين 3.5 - 5.5 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 6 - 9 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الجزر ما بين 1.5 -3 جنيهات، والفاصوليا ما بين 6 - 9 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5-3 جنيهات.

فى سياق متصل، بلغ سعر الملوخية من 2.5 -4 جنيهات وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3 - 4 جنيهات والخيار الصوب بلغ من 4 -6 جنيهات.