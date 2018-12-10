استقرار الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

مصراوي - كتبت - دينا خالد:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك في بداية نعاملات اليوم الإثنين مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الأمس.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مستقرًا عند 17.86جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك...