شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتصدى لسلبية المؤشرات– تحليل -10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس بالصمود حتى هذه اللحظة ضمن محاور القناة الصاعدة متصديا بذلك لسلبية المؤشرات الرئيسية, الثبات الإيجابي فوق دعم القناة الصاعدة المستقر عند 2.7000 يعزز الترجيح الصاعد لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة والتي تستهدف بدورها مستوى 2.8500 كأول محطة رئيسية. محاولة ثبات مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 20 يدعم توقعنا الصاعد لنتوقع بدء تقديمه لعزم إيجابي جديد خلال الفترة الحالية ليساهم بتشكيل الموجات الصاعدة والمنتظرة سابقا. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7000 و 2.8000 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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