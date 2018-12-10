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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكتسب عزم جديد– تحليل - 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسب سعر البلاتين مؤخرا عزم سلبي جديد بتسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع ليعزز بذلك الاستمرارية السلبية المقترحة سابقا, نؤكد مجددا على ثبات المقاومة الأولية المستقرة عند 825.00 ليزيد بذلك من فرص استئناف السلبية والبدء بتسجيل أهداف جديدة بدأ من 748.00 و 660.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 825.00 و 748.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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