شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين لا يزال ايجابي- تحليل - 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من ضعف تداولات سعر الزوج الأخيرة إلا أن ثباته فوق دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 142.75 يؤكد استعداده لتشكيل تداولات صاعدة قوية خلال الفترة القريبة, فبمجرد اكتساب السعر للعزم الإيجابي نتوقع استهدافه لمستوى 144.15 والذي يمثل محور المتوسط المتحرك 55, وباستمرار الضغوط الإيجابية سيتمكن من ملامسة الهدف الثاني والمتمثل بمستوى 145.60.

نكرر التنويه إلى أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الحالي وتقديمه لإغلاق سلبي, فإن ذلك سيؤكد استسلام السعر لسيطرة الميل الهابط من جديد ولنتوقع تكبده لخسائر كبيرة بانجذابه نحو 142.40 و 140.90 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 142.85 و 144.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد