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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحوم دون المقاومة- تحليل - 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بالتذبذب ضمن محاور القناة الهابطة نظرا لثبات المقاومة المستقرة عند 128.80, لذلك سنبقى على ترجيح المحاولات السلبية لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة لحين استهداف السعر لمستوى 127.50 ومن ثم ليحاول الضغط على العائق المتمركز حول 126.15.
تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه السلبي بمحاولة قفز السعر فوق المقاومة الحالية وتقديمه لإغلاق إيجابي فوقها, مما يؤدي ذلك إلى التذبذب ضمن نطاق صاعد ليزيد من فرص تسجيله لمكاسب عديدة بانجذابه نحو 129.25 و 130.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.80 و 127.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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