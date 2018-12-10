شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا, سهم آيه بي يستأنف السلبية- تحليل - 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر السهم تأثره بسيطرة الميل الهابط نطرا لتمركزه دون المقاومة المحورية المستقرة عند 67.35 ليستأنف بذلك هجومه السلبي وليقترب من الهدف الأول المتمركز عند 61.50, استمرار عرض السعر للضغوط السلبية يزيد من فرص كسر الحاجز الحالي ليفتح الباب أمامه نحو استهداف المزيد من المستويات السلبية بدأ من 59.26 و 57.42 على التوالي.

تسلل مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى تشبع البيع يزيد من فرص اكتساب السعر للعزم السلبي ليتمكن بذلك من تحقيق الكسر المطلوب والوصول نحو الهدف السلبي المقترح سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 64.20 و 59.26

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط