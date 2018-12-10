شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يؤكد الايجابية– تحليل - 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

نجح سعر الزوج بالصمود مؤخرا فوق المقاومة المخترقة والمتمثلة بمستوى 0.8905 مؤكدا بذلك تأثره بسيطرة الميل الصاعد لنلاحظ تسجيله حاليا لمستوى 0.8975, محاولة انجذاب مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء بزيد من فرص اكتساب السعر للعزم الإيجابي وليدعونا لانتظار ملامسته للهدف الأول المستقر عند 0.8995 ومن ثم ليحاول الوصول نحو المقاومة المحورية الممتدة نحو 0.9030.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8945 و 0.8995

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد