شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تحت الضغط قبيل بيانات النمو البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل الجنيه الإسترليني تعاملات يوم الاثنين فى بداية الأسبوع منخفضا مقابل سلة من العملات العالمية ، متراجعا لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل مخاوف فشل رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي فى تمرير اتفاق الانفصال داخل البرلمان المحلي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من لندن عن نمو الاقتصاد البريطاني وعن مخرجات القطاعات الصناعية.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.2702$ ،من سعر إغلاق يوم الجمعة 1.2742$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2759$.

أنهي الجنيه الإسترليني تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بالرغم من هبوط العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، تحت ضغط تأثير مخاوف فشل تيريزا ماي فى تمرير اتفاق الانفصال داخل البرلمان البريطاني.

بعد توصل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لاتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي حول الانفصال ينظم العلاقات المستقبلية بين الطرفين بعد آذار/مارس 2019 موعد دخول الانفصال حيز التنفيذ الفعلي.

اتجهت الأنظار صوب البرلماني البريطاني، حيث لابد من تمرير ذلك الاتفاق داخل البرلمان غدا الثلاثاء، حتى يصبح اتفاقا رسميا قابل للتنفيذ، وفى حالة الرفض يعني صداما جديدا مع الاتحاد الأوروبي، سوف يعرض البلاد بلا أدنى شك للانفصال الفوضوي.

وقبل التصويت الحاسم فى البرلمان ، تواجه تيريزا ماي ثورة داخلية رافضة لهذا الاتفاق ، غير إنها تصر على المضي قدما فى عملية التصويت ، وسط ضغوطا كبيرة عليها من أعضاء بارزين فى حزبها الحاكم للرجوع إلى الاتحاد الأوروبي وطلب عرض أفضل.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عديد البيانات الاقتصادية الهامة من لندن ، منها البيانات الخاصة بالنمو الاقتصادي بالقراءة الشهرية " تشرين الأول/أكتوبر" التي تم استحداثها للمرة الأولى فى تاريخ البلاد خلال تموز/يوليو الماضي ، وتصدر بيانات أخرى عن مخرجات القطاعات الصناعية التي تمثل أكثر من 25% من قوة الاقتصاد.

بحلول الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش تصدر عن طريق مكتب الإحصائي الوطني القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي فى البلاد ، وتشير التوقعات إلى تسجيل نمو بمعدل 0.1% فى تشرين الأول /أكتوبر ، بعدما سجل نمو بمعدل 0.0% فى أيلول/سبتمبر.

ويصدر أيضا الإنتاج التصنيعي لشهر تشرين الأول/أكتوبر المتوقع نمو بمعدل 0.0% من نمو بمعدل0.2 % فى أيلول/سبتمبر ،كما يصدر الإنتاج الصناعي لنفس الشهر المتوقع انكماش بمعدل 0.4% من نمو بمعدل 0.0%.

وتصدر أيضا بيانات الميزان التجاري البريطاني، التوقعات تشير إلى عجز بمقدار 10.5 مليار جنيه إسترليني فى تشرين الأول/أكتوبر ،من عجز بمقدار 9.7 مليار جنيه إسترليني أيلول/سبتمبر.