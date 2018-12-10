شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تراجعات تفوق الواحد بالمائة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر مع تنامي القلق حيال تطورات التوترات القائمة بين واشنطون وبكين في أعقاب استدعاء الخارجية الصينية للسفير الأمريكي تيري برانستاد احتجاجاً على اعتقال المديرة المالية لشركة التقنيات التكنولوجية الصينية هواوي تكنولوجيز في كندا والتي من الممكن تسليمها للولايات المتحدة التي تتهمها بخرق عقوباتها الاقتصادية على طهران.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 306 مليار يوان أي ما يعدل 44.7$ مليار مقابل 234 مليار يوان أي ما يعادل 34.0$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 227 مليار يوان أي ما يعادل 36.2$ مليار، وذلك مع تباطؤ نمو الواردات بصورة فاقت تباطؤ نمو الصادرات خلال الشهر الماضي.

كما تابعنا أيضا عن الاقتصاد الصيني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 2.2% مقابل 2.5% القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات عند 2.4%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 2.7% مقابل 3.3% في القراءة السنوية السابقة، أيضا دون التوقعات عند 2.8%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى نسبة 0.6% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للربع الثالث التي أشارت لانكماش 0.3% ومقابل نمو 0.7% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى نسبة 0.5%.

كما أظهرت القراءة النهائية السنوية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في العالم اتساع الانكماش إلى نسبة 2.5% مقارنة بالقراءة السنوية الأولية السابقة للربع الثالث التي أشارت لانكماش 1.2% ومقابل نمو 3.0% في القراءة السنوية للربع الثاني الماضي، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى نسبة 2.0%.

وفي نفس السياق، أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار الانكماش عند 0.3%، دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الثالث، متوافقة مع التوقعات، ومقابل نمو 1.0% في الربع الثاني، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 1.21 تريليون ين مقابل 1.33 تريليون ين في أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 1.29 تريليون ين.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً فاق 2% خلال تداولات اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 2.01% ليخسر 32.58 نقطة ويصل إلى المستوى 1,587.87، كما تراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.25% ليخسر هو الأخر 487.45 نقطة ويصل إلى المستوى 21,191.23.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً بنحو 1%، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.03% ليخسر 32.67 نقطة ويصل إلى المستوى 3,148.89. كما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.76% ليخسر هو الأخر 19.78 نقطة ويصل إلى المستوى 2,586.11.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد تراجعاً بنسبة 1.54% ليخسر 401.33 نقطة ويصل إلى المستوى 26,662.43. وشهد مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية انخفاضاً بنسبة 1.36% ليخسر هو الأخر 28.23 نقطة ويصل إلى المستوى 2,047.53.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.88% ليخسر 77.44 نقطة ويصل إلى المستوى 8,689.88، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 2.07% ليخسر هو الأخر 117.39 نقطة ويصل إلى المستوى 5,564.10.