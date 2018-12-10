شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الصمعاني تُوصي بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن العام 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2018، بقيمة 2.250 مليون ريال.

ووفقا لبيان للشركة، منشور على موقع "تداول"، اليوم الإثنين، سيتم توزيع الأرباح بواقع 1.5 ريال للسهم، أو ما يعادل 15% من القيمة الاسمية له، على أن يتم التوزيع على عدد 1.5 مليون سهم

وأشارت الشركة إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة، والتي سيتم تحديده في وقت لاحق.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح بواقع 1.5 ريال للسهم، أو ما يعادل 15% من القيمة الاسمية له، وبقيمة إجمالية تبلغ 1.687 مليون ريال، ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للتوزيع 1.12 مليون سهم

وكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 862 ألف ريال للربع الثالث من العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 1.142 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018.