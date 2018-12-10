شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار العقارية" تبدأ بيع غرف فندق جديد بدبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة روڤ للفنادق عن بدأ بيع الغرف الفندقية لـ"روڤ سيتي ووك" بمراكز مبيعات شركة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي.

وأوضح بيان للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن الفندق للمستثمرين فرصة مثلى للاستثمار في قطاع السياحة المتنامي بدبي مع استعداد المدينة لاستقبال أكثر من 25 مليون زائر لإكسبو 2020.

يشار إلى أن شركة روڤ للفنادق أطلقت أحدث فنادقها بدبي "روڤ سيتي ووك" الخميس الماضي.

وروڤ للفنادق هي شركة تابعة لشركة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي بنسبة 50%، ومراس القابضة بنسبة 50%.

وكشفت شركة روڤ للفنادق التابعة لشركة إعمار العقارية في يونيو الماضي عن إطلاقها فندق روف لامير الجديد ضمن وجهة شاطئية تطورها شركة مراس القابضة بدبي.

وقال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار العقارية في نوفمبر الماضي أن الشركة تعتزم التوسع في دبي وخارجها بمشاريع فندقية وذلك من خلال شركتها التابعة إعمار للضيافة.