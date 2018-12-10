شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "الأراضي البيضاء" بالسعودية يخصص 92 مليون ريال لـ"إسكان الدوادمي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خصص برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان السعودية مبلغ 92 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع "إسكان الدوادمي" بمنطقة الرياض.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن هذا المبلغ يمثل جزءا من إيرادات البرنامج التي تم تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في مرحلته الأولى.

وأكدت أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشاريع السكنية، مشيرة إلى أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء والمياه ومحطات المعالجة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتطلبها تلك المشاريع.

ويقام مشروع "إسكان الدوادمي" على مساحة 1.84 مليون متر مربع، ويوفر 501 فيلا جاهزة للتسليم، إضافة إلى 735 قطعة أرض سيتم تسليمها للمواطنين بعد استكمال تطوير البنية التحتية فيها.

وكانت الوزارة قد أعلنت في منتصف الشهر الماضي من خلال برنامج الأراضي البيضاء عن تخصيص مبلغ 138 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية بمشروع "إسكان عنيزة" بمنطقة القصيم.

يذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة نحو 2500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.