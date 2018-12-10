شكرا لقرائتكم خبر عن "ستاندرد تشارترد" يبدي تفاؤله حيال الاقتصاد الإماراتي العامين المقبلين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبدى بنك ستاندرد تشارترد تفاؤله حيال نمو اقتصاد الإمارات والقطاع المصرفي في العام المقبل.

وتوقع نموهما بنحو 2.6% في العام الجاري، ونمواً سنوياً يبلغ 3.3% و3.5% في العامين المقبلين على التوالي.

وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي للبنك، في لقاء صحفي إن عوامل عدة تدعم هذا التفاؤل أبرزها ارتفاع أسعار النفط الخام وارتفاع إنتاج الإمارات من النفط، بحسب صحيفة الخليج.

وتوقعت أن يستقر سعر النفط عند سعر لا يقل عن 75 دولاراً للبرميل هذا العام وحوالي 78 دولاراً للبرميل في العام المقبل، مشيرة إلى أن من شأن تحضيرات"إكسبو 2020 دبي" أن تعزز النمو في المرحلة المقبلة، وكذلك توسعات شركة "أدنوك"

كما توقعت أن تحافظ البنوك بالدولة على سيولتها وأن تستقر مستويات الائتمان عند نفس مستوياتها في المرحلة المقبلة.

وتوقعت وكالة موديز العالمية في نهاية الشهر الماضي نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 2.2% في العام الجاري، مرجحة أن يواصل النمو خلال العام المقبل إلى أن يصل إلى 2.9% وذلك مقابل 0.8% عام 2017.

وأكد معهد التمويل الدولي في وقت سابق، دخول اقتصاد الإمارات مرحلة التعافي، بفضل ارتفاع أسعار النفط والمحفزات المالية التي أعلنت عنها حكومة الإمارات في الأشهر الماضية.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 2.9% خلال العام الجاري، مرجحا أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.7% في عام 2019، ومتوقعا أن يواصل اقتصاد دبي النمو بمعد 3.3% في العام الجاري وبنسبة 4.1% في 2019.

وكان معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، قد توقع في تقرير سابق له أن يتسارع نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 2.6% في 2018 وإلى حوالي 3.8% في 2019، مشيرا إلى أن اقتصاد الدولة يمضي في التعافي من الصعوبات التي شهدها طوال 2017 عندما تباطأ النمو إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات عند 1.5% فقط.

بينما كان بنك الكويت الوطني قد توقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في 2018 و2019 ليصل إلى ما يقارب 2.5% و3.3% على التوالي وذلك من نحو 0.8% في العام 2017.