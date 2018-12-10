شكرا لقرائتكم خبر عن أصول صناديق الاستثمار العامة السعودية ترتفع 4.6% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر تقرير حديث صادر عن هيئة السوق المالية السعودية أن أصول صناديق الاستثمار العامة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري ارتفعت بنسبة 4.6% بمايعادل 5.2 مليار ريال.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن تلك الأصول بلغت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 117.85 مليار ريال مقابل أصول بقيمة 112.652 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2017.

وأوضح التقرير أن قيمة تلك الأصول على المستوى الربعي، تراجعت بنسبة 1% بما يعادل 1.2 مليار ريال مقابل 119.06 مليار ريال قيمتها بفترة الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسعودية بنهاية الربع الثالث 2018 تراجع إلى 264 صندوقا مقابل 278 صندوقا عددها بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

فيما ارتفع عدد المشتركين بتلك الصناديق بنسبة 39% إلى 326.9 ألف مشترك بنهاية الربع الثالث 2018 مقارنة بنحو 235.19 ألف مشترك بنهاية الربع الثالث 2017.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري تراجعت أصول صناديق الاستثمار الخاصة بنسبة 11.6% لتصل إلى 165.60 مليار ريال مقابل 148.372 مليار ريال بالربع الثالث من العام الماضي.

وعلى المستوى الربعي، تراجعت أصول تلك الصناديق الخاصة بنسبة 8.66% بما يعادل 13.2 مليار ريال مقابل 152.4 مليار ريال قيمتها بفترة الربع الثاني من العام الجاري.

وكانت البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما" أظهرت في وقت سابق ارتفاع إجمالي أصول صناديق الاستثمار التي تديرها 41 من شركات الاستثمار بالمملكة بنسبة 25.5% بنهاية العام الماضي.