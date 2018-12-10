شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف ارتداده من الأعلى له في أربعة أسابيع أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد تراجعه للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:15 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.21% إلى مستويات 112.45 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 112.69 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 112.24، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 112.71.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى نسبة 0.6% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للربع الثالث التي أشارت لانكماش 0.3% ومقابل نمو 0.7% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى نسبة 0.5%.

كما أظهرت القراءة النهائية السنوية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في العالم اتساع الانكماش إلى نسبة 2.5% مقارنة بالقراءة السنوية الأولية السابقة للربع الثالث التي أشارت لانكماش 1.2% ومقابل نمو 3.0% في القراءة السنوية للربع الثاني الماضي، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى نسبة 2.0%.

وفي نفس السياق، أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار الانكماش عند 0.3%، دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الثالث، متوافقة مع التوقعات، ومقابل نمو 1.0% في الربع الثاني، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 1.31 تريليون ين مقابل 1.82 تريليون ين في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة على التوقعات عند 1.26 تريليون ين.

كما أظهرت القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الحساب الجاري تقلص الفائض إلى 1.21 تريليون ين ياباني مقابل 1.33 تريليون ين ياباني، أسوء من التوقعات عند 1.29 تريليون ين ياباني، وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 2.1% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتوقعات عند 2.2%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية للشهر الماضي من قبل مكتب مجلس الوزراء الياباني والتي أظهرت اتساع الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 51.0 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكوبر والتوقعات انكماشاً عند ما قيمته 49.5، بينما اتسعت الأوضاع المستقبلية إلى ما قيمته 52.2 مقابل 50.6، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لاتساع عند ما قيمته 50.8.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 7.22 مليون مقابل 7.01 مليون في أيلول/سبتمبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي أظهرت والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها منذ عام 1969 عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي، متوافقة بذلك مع التوقعات.

وفي نفس السياق، أظهر قراءة متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دون التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ خلق الوظائف إلى 155 ألف وظيفة مضافة مقابل 237 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات عند 198 ألف وظيفة مضافة.