اجيليتي: استثمار 100 مليون دينار في قطاع التكنولوجيا اللوجستية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اجيليتي

قالت شركة (اجيليتي) الكويتية اليوم الإثنين إنها ستستثمر 100 مليون دينار كويتي (نحو 330 مليون دولار أمريكي) خلال الثلاث سنوات المقبلة في قطاع التكنولوجيا اللوجيستية عبر إطلاق منصة رقمية تستهدف إدارة العمليات ذات الصلة إلكترونيا.

وأفادت (اجيليتي) في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت بأن المنصة التي تأتي ضمن خطتها نحو التحول الرقمي ستوفر المساعدة للشركات الصغيرة ورجال الاعمال والمستهلكين إدارة عملياتهم اللوجيستية عبر شبكة الإنترنت وبوساطة الأجهزة المحمولة.

وأوضحت أن الهدف من هذا الاستثمار هو المساعدة في تلبية احتياجات العملاء وتطوير أعمال التجارة الإلكترونية والشحن وأعمال التجارة الرقمية مضيفة أنه سينعكس على الأثر المالي للشركة بحسب استخدامها في بياناتها خلال السنوات المقبلة.

وتأسست (اجيليتي) في العام 1979 وأدرجت في (بورصة الكويت) في العام 1984 ويبلغ رأسمالها المصرح به والمدفوع 153.2 مليون دينار (نحو 505.5 مليون دولار).

وتكمن أغراض الشركة في تجهيز وإقامة وإدارة وتأجير المخازن والبضائع وفقا لنظام الإيداع تحت الإشراف الجمركي داخل المناطق الجمركية أو خارجها واستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة واستثمارها في محافظ مالية.