شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بـ"فكرتك شركتك": 500 ألف جنيه تمويل للمشروع الواحد وخطة للتوسع بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح منتدى الاستثمار إفريقيا 2018، قبلة الحياة لريادة الأعمال فى القارة الافريقية، ولا سيما أن هناك اهتماما كبيرا بريادة الأعمال من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولذلك تم تخصيص يوم كامل لريادة الاعمال سواء للشباب أو للفتيات فى مؤتمر أفريقيا 2018 بشرم الشيخ.

وقال حسام محمود مسئول إرشاد وتوجيه بمبادرة فكرتك شركتك لـ"الخليج 365" إن المبادرة فتحت المجال للشباب للعمل كل من لديه فكرة يمكن تطبيقها ويتم تمويلها له وخاصة بالشركات الناشئة والتكنولوجيا.

وأضاف حسام محمود، أن مشاركتهم فى منتدى الاستثمار أفريقيا 2018 بهدف لقاء رواد الأعمال الافارقة والسعى للاستثمار معهم علاوة على التعرف عليهم وبالتالى تعرفهم على مبادرتنا.

وأشار أن المبادرة بصدد الانتشار فى كل محافظات مصر وفق توجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور شهاب مرزبان رئيس شركة مصر لريادة الأعمال إحدى الشركات التى تمول المبادرة بجانب مسرعة الأعمال فلك.

يتم تمويل الشباب حتى 500 ألف جنيه من رأس مال يصل إلى 500 مليون جنيه بهدف تغيير خريطة العمل فى مصر من خلال التكنولوجيا فى شتى المجالات.

وكانت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أكدت على الدعم الكبير لمبادرة فكرتك شركتك ولمصر لريادة الأعمال والتى باتت تنفذ فى كل الوزارات، جاء ذلك رداً على سؤال ”الخليج 365” حول دعم الشركات ومبادرات الشباب خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن دعم مؤسسة التمويل الدولية لشركات ريادة أعمال فى مصر ونيجريا.

وأضافت سحر نصر، أن هناك دعما كبيرا للقطاع الخاص للقيام بدوره التنموى، وهو ما سيتجلى فى فعاليات منتدى الاستثمار افريقيا 2018.

من جانبه قال شهاب مرزبان رئيس شركة مصر لريادة الأعمال، إن عدد الشباب الذين تقدموا للمبادرة بلغ 9 آلاف شاب تم تدريب 250 شابا، وجارى تدريب 1500 شاب آخرين من مختلف المحافظات.

وأضاف مرزبان، أنه تم الاستثمار فى 73 شركة حتى الآن فى مجالات مختلفة، ولا سيما أن كل الوزارات تنفذ الفكرة حاليا ويتم الاستثمار فى 80 شركة سنوياً، بجانب التوسع فى ريادة الأعمال مع القارة الأفريقية.