أستراليا تتفوق على قطر وتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم

الموجز - كتب - محمد علي هاشم

قال وكالة الأنباء "رويترز" أن بيانات رفينيتف أظهرت أمس الاثنين أن أستراليا تجاوزت قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لأول مرة .

وأضافت الوكالة أن أستراليا شحنت في نوفمبر تشرين الثاني 6.7936 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في حين صدرت قطر 6.2025 مليون طن.

حيث قفزت صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال ما يربو على 15 في المئة مقارنة بالشهر السابق بينما تراجعت صادرات قطر ثلاثة في المئة لتهبط لأول مرة في مثل هذا الوقت من العام منذ عام 2014.

نبذة عن «مؤسسة قطر للبترول»

أنشئت قطر للبترول بموجب مرسوم أميري رقم (10) صدر في عام 1974 وهي مؤسسة وطنية تملكها الدولة، وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر.

تشمل النشاطات الرئيسية لقطر للبترول وشركاتها التابعة ومشروعاتها المشتركة عمليات الاستكشاف وإنتاج وبيع النفط الخام، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية المكررة، البتروكيماويات، والإضافات البترولية، والأسمدة الكيماوية، والغاز الطبيعي المسال، والحديد والألومنيوم.

تعتمد إستراتيجية قطر للبترول في عمليات الاستكشاف والتطويرعلى اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج(EPSA) ، واتفاقيات التطوير والمشاركة في الإنتاج (DPSA)، التي تعقدها مع كبرى شركات النفط والغاز العالمية.

تتم نشاطات وعمليات قطر للبترول في المناطق البرية التي تشمل الدوحة ومسيعيد ودخان وراس لفان والمناطق البحرية التي تشمل جزيرة حالول ومحطات الإنتاج البحرية ومنصات أجهزة الحفر القائمة وحقل غاز الشمال.

وانطلاقا من روح الحماس للدخول في مشاريع مشتركة، نحرص في كل مشروع على التميز بالشفافية والإبداع وتحقيق أعلى المستويات في النوعية أو الخدمات. فنحن في قطر للبترول ملتزمون بالتفوق قبل كل شيء.