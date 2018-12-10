شركة "إل-آي-في" تطلق المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع برج سكني في منطقة "دبي...

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة ’إل-آي-في للتطوير العقاري (ش.ذ.م.م‘LIV)، سلسلة العقارات الفاخرة المنتشرة في جميع أنحاء العالم، اليوم عن إطلاقها المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع ’إل-آي-في ريزيدنس دبي مارينا‘ السكني الراقي الذي يستأثر بآخر قطعة أرض شاغرة في دبي مارينا على الواجهة المائية للمدينة. وتشمل هذه المرحلة 40 وحدة (بما فيها منزلين من نموذج ’بنتهاوس‘) تتمتع بإطلالات بانورامية ساحرة على المرسى والبحر.

ويعتبر المشروع - الذي انطلق في يناير 2018- واحداً من المشاريع القليلة التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري، غير أنه استأثر بمشهد السوق العقارية الهادئة نسبياً مع تحقيقه مبيعات تفوق نسبتها 75% حتى هذه اللحظة، أي ما تفوق قيمته 300 مليون درهم إماراتي. وقد أكدت الشركة اليوم اكتمال هيكل البرج السكني المؤلف من 27 طابقاً مع صب خرسانة سطحه، معتزمةً تسليمه قبل بدء فعاليات معرض ’إكسبو 2020 دبي‘ صيف 2019.

ويمثل ’إل-آي-في ريزيدنس دبي مارينا‘ مفهوماً جديداً في مجال المشاريع السكنية على الواجهات المائية، مع التركيز بشكل خاص على الاستدامة وإتاحة أجواء فارهة تعزز الراحة والاسترخاء. ويستهدف المشروع الباحثين عن إقامة نموذجية ترتقي إلى نمط الحياة العصري على الواجهة المائية، متيحاً لهم خيارات تتراوح ما بين شقق الاستوديو، والشقق بغرفة أو غرفتي أو ثلاث غرف نوم، علماً بأن أسعار شقق الاستوديو تبدأ من 837 ألف درهم إماراتي، في حين تبدأ أسعار الشقق بغرفة نوم واحدة من 1.29 مليون درهم إماراتي. وذلك بالإضافة إلى منازل البنتهاوس التي ترسي معياراً جديداً في مجال المجمعات السكنية على الواجهات المائية، حيث تمتاز بتراساتها ذات التصاميم المستوحاة من متنزه ’سنترال بارك‘ النيويوركي، ومساحاتها الداخلية المفتوحة والفسيحة، فضلاً عن لمساتها النهائية التي تجمع ما بين العصرية والعراقة الإيطالية الفريدة، مثل رخام ’استتواريو‘ الفاخر وطلاء الورنيش اللمّاع في المطابخ المصمّمة بأسلوب يتماشى مع التصاميم العالمية.

وفي سياق التزامها بأعلى المعايير الأخلاقية ومعايير المباني المستدامة، فقد تعاونت ’إل-آي-في‘ مع شركة عالمية مرموقة في إنتاج الزجاج لضمان كفاءة الطاقة والطابع العصري للمبنى في آن معاً، إذ تسمح المنتجات الزجاجية المستخدمة بالاستفادة المثلى من ضوء النهار الطبيعي، الأمر الذي يقلل الحاجة إلى الإنارة الصناعية ومنظومات التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد، ما يرشد بالتالي استهلاك الطاقة ويحد من التكاليف المرتبطة بها.

وفي معرض تعليقه، قال إيشان خواجا، مدير ’إل-آي-في للتطوير العقاري‘: "استخدمنا منتجات عدد من أفضل العلامات التجارية وأكثرها كفاءة في مشروعنا، بما يشمل أجهزة ’سيمنس‘ الألمانية، و’توتو‘ و’دايكن‘ اليابانية، و’كوني‘ الفنلندية. ونحن فخورون بقوتنا العاملة الميدانية من أصحاب المواهب المتميّزة، والذين يقارب عددهم 600 شخص".

وقد اجتذب ’إل-آي-في ريزيدنس دبي مارينا‘ شريحةً متنوعةً من المشترين، علماً بأن جزءاً كبيراً من الطلب يُعزى إلى الوافدين الأوروبيين، ولاسيما المسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى وروّاد الأعمال الذين يقدرون اللمسة الأوروبية لتصاميم ’إل-آي-في‘. كما يتمثل أحد أبرز العوامل الأخرى التي تجتذب المشترين في خيارات الدفع المريحة، حيث يستطيعون تسديد 30% من ثمن العقار خلال مرحلة الإنشاء، ومن ثم 70% عند اكتماله، علماً بأن المشروع سيتم استكماله في عام 2019 بخلاف معظم المشاريع العقارية قيد الإنشاء في السوق، والتي تستوجب الانتظار لمدة 3 إلى 4 سنوات قبل استلام الوحدات.

بهذه المناسبة، قال السيد لطيف حبيب، الرئيس التنفيذي لشركة ’إل-آي-في للتطوير العقاري‘: "لقد مضى نحو 10 أشهر على إطلاقنا الناجح لـ’إل-آي-في ريزيدنس دبي مارينا‘، وشهدنا زخم مبيعات قوي خلال المرحلتين الأولى والثانية وكلنا رضا عن التزامنا بتنفيذ وعودتنا تجاه المشترين. ونعتقد بأن مشروعنا سيحافظ على جاذبيته خلال المرحلة الثالثة بفضل موقعه المميّز وأسعاره التنافسية في ظل حركة الشراء الهادئة نسبياً في الوقت الراهن. يعزى نموّنا المتواصل بشكل كبير إلى استراتيجيتنا المدروسة التي تتمحور حول بدء الأعمال الإنشائية قبل الإطلاق. وسنواصل الاعتماد على هذه المنهجية في توسيع نطاق حضورنا ضمن سوق العقارات المحلية، مع عزمنا إثراء محفظتنا بمشاريع سكنية جديدة في دبي".

يُذكر أن ’إل-آي-في‘ تشتهر بمشاريعها العقارية الفاخرة في أهم الوجهات العالمية المرموقة مثل لوس أنجلوس ونيويورك.