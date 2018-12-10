"مبادلة للبترول" تستكمل الاستحواذ على 20 % في امتياز حقل "نور" البحري للغاز في...

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة "مبادلة للبترول"، التابعة لشركة "مبادلة للاستثمار" (مبادلة)، عن استكمال عملية الاستحواذ على حصة 20% من حصة شركة "إيني" الإيطالية في امتياز منطقة حقل نور البحري للغاز ("نور") الواقع شمال سيناء، والتي تعد منطقة استكشافات بحرية في جمهورية مصر العربية.

وتعد شركة "إيني" المشغّل لمنطقة الامتياز هذه، وذلك من خلال شركة "أيوك" التابعة لها، وتمتلك حصة نسبتها 40% في الامتياز، وذلك من خلال شراكتها مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). أما الشريكان الآخران، فهما شركة "بريتيش بتروليوم" (بي بي) وتمتلك حصة نسبتها 25%، وشركة "ثروة للبترول" التي تمتلك بدورها حصة 15% في الامتياز.

وجرى توقيع اتفاقية استكمال صفقة الاستحواذ هذه بحضور معالي المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، ووقع الاتفاقية عن شركة "مبادلة للبترول"، الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في مدينة شرم الشيخ في مصر.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور بخيت الكثيري: "إن صفقة الاستحواذ على 20% من حصة شركة "إيني" في منطقة حقل "نور" البحرية، تعد خطوة جديدة من جانب شركة "مبادلة للبترول" نحو تعزيز استراتيجيتنا لمواصلة النمو، وتعد هذه الصفقة ثاني استثمار لنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة خلال العام الجاري، كما أنها تعمّق في الوقت ذاته، شراكتنا القائمة مع الشركة العالمية "إيني"، التي تعد المشغّل الرئيسي لكلٍ من امتياز حقل "شروق"، وامتياز حقل "نور".

وتجدر الإشارة إلى أن حقل "نور" الاستكشافي يقع في منطقة حوض شرق دلتا النيل، على بُعد 50 كيلومتر تقريباً شرق البحر الأبيض المتوسط، ويتراوح عمقه بين 50 و400 متر، ويغطي مساحة إجمالية تبلغ 739 كيلومتر مربع.

وتقوم كلٌ من شركة "إيني"، وشركة "ثروة للبترول" حالياً بحفر بئر استكشافية، وقد ظهرت مؤشراتها خلال فترة الاستكشاف الأولى لامتياز حقل "نور".