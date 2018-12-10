شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يختبر المقاومة الفرعية – تحليل - 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر اللايتكوين اختباراً لأرضية الدعم المكسورة سابقاً والتي تتحول إلى مقاومة فرعية الآن عند 26.30، ويبدأ بالارتداد هبوطاً من هناك، تحفّزه سلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح من خلال الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات دون 30.40، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 27.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط