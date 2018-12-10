شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل يزحف نحو الهدف – تحليل - 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الريبل حول مستوى 0.30، ويستمر بالزحف الهادئ نحو الأسفل، في طريقه لزيارة هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.24، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.42 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.20 والمقاومة 0.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط