شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم ضمن نموذج سلبي – تحليل - 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجاوز سعر الإيثريوم مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، لكنه يتحرك ضمن قناة فرعية صاعدة نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم هابط سيدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الإجمالي الهابط، ويحتاج السعر لكسر 89.30 لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا السلبي التالي الذي يتواجد عند 60.00.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بدعم من سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع الانتباه إلى أهمية الثبات دون 105.00 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 80.00 والمقاومة 100.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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