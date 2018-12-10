شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يفقد العزم – تحليل - 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر البتكوين تداولات إيجابية في الجلسات الأخيرة لكنه واجه مقاومة قوية يشكّلها المتوسط المتحرك 50 باستمرار، يرافقه ظهور تشبع واضح في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، ليبدأ السعر بالانعطاف هبوطاً الآن، في طريقه لاستئناف الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة.
من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى فعالاً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات دون 3840.00، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 3000.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3000.00 والمقاومة 3700.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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