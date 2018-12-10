شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من كسر مستوى 0.9900 والاستقرار دونه، فاتحاً الطريق أمام استهداف مستوى 0.9835 الذي يمثل مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% للارتفاع من 0.9542 إلى 1.0128، بانتظار مزيد من الانخفاض اليوم.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 0.9900 يمثل شرط أولي لاستمراره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9800 والمقاومة 0.9930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط