شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاول بسلبية – تحليل - 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتقديم التداولات السلبية ويحاول كسر مستوى 0.7200، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً خلال الجلسات القادمة، معتمدين على الثبات دون مستوى 0.7277، وبدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية التالية تتواجد عند 0.7080 ثم 0.7020.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7140 والمقاومة 0.7277

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط