شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت في مسار جانبي – تحليل - 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ملحوظة يوم الجمعة الماضي ليصل إلى المقاومة المحورية 63.95، ونلاحظ أن السعر يتحرك في مسار جانبي منذ الحادي والعشرين من الشهر الماضي، محصوراً بين المقاومة المذكورة والدعم 58.40، مما يجعلنا نرجح استمرار سيطرة الميل الهابط إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحد المستويات المذكورة وتحديد أهدافه التالية بشكل أدق.

نشير إلى أن اختراق المقاومة 63.95 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي على المدى القصير، تستهدف اختبار مناطق 70.00 بشكل رئيسي، بينما كسر الدعم 58.40 سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط الذي تتواجد أهدافه التالية عند 57.77 وتمتد إلى 56.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.95

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي