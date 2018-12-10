شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ضمن النموذج السلبي – تحليل - 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط حول مستوى 52.50 بعد الارتداد الهابط من مناطق 54.00، ونلاحظ أن السعر يتحرك داخل قناة فرعية صاعدة نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمرار هابط، وبالتالي، يحتاج السعر لكسر مستوى 51.85 للحصول على حافز سلبي قوي يدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 49.10.

من هنا، سيبقى الاتجاه الإجمالي الهابط مرجحاً ما لم يتم اختراق مستوى 54.00 والثبات بإغلاق يومي فوقه، حيث إن هذا الاختراق سيقود السعر للاندفاع نحو 57.46 مبدئياً قبل تحديد مصير وجهته التالية بشكل أوضح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 54.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط