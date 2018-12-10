شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقترب من المقاومة – تحليل - 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالارتفاع الهادئ ليقترب من المقاومة المحورية 14.73، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف اختبار مستوى 13.93 بشكل رئيسي.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 14.73 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 15.22 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.30 والمقاومة 14.73

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط