شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يؤكد الاختراق – تحليل - 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الذهب اختراق مستوى 1238.30 بعد إنهاء تداولات الأسبوع الماضي فوقه، مما يحوّل الاتجاه اللحظي إلى أعلى، منتظماً داخل القناة التصحيحية الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي يتواجد هدفها التالي عند 1262.51.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع الإشارة إلى أن كسر 1238.30 سيوقف الميل الصاعد المقترح ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1238.00 والمقاومة 1262.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد