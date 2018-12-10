شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور قادة دول الخليج..الملك سلمان يدشن مشروع حي الطريف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأحد مشروع تطوير حي الطريف التاريخي على ضفاف واحة الدرعية، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس الخليج الذين يحضرون قمة الرياض التي بدأت جلساتها أمس.

ويهدف المشروع إلى تطوير الحي التاريخي بإعماره وتحويله إلى مركز ثقافي سياحي دولي، وفقا لخصائصه التاريخية والثقافية والعمرانية والبيئية في إطار عصري، ووضعه في مصاف المدن التراثية العالمية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

يشار إلى أن خادم الحرمين افتتح نهاية الشهر الماضي مشروع وعد الشمال الاقتصادي بتكلفة 85 مليار ريال.

كما قام خادم الحرمين منتصف نوفمبر الماضي بتدشين عدد من المشاريع التنموية بمنطقة حائل، بقيمة إجمالية تتخطى سبعة مليارات ريال، في قطاعات عدة، شملت التعليم والصحة والطاقة، والبلديات.

ويأتي ذلك بعد أن قام لملك سلمان خلال زيارته بمنطقة القصيم في مطلع الشهر الماضي بافتتاح وتدشين ووضع حجر الأساس لأكثر من 600 مشروع بالمنطقة تشمل جوانب تنموية وتعليمية وإسكان وطرق وبيئة ومياه وكهرباء ومياه وخدمات عامة إلى جانب مشاريع اقتصادية حكومية بتكلفة إجمالية تتجاوز 16 مليار ريال.