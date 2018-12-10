شكرا لقرائتكم خبر عن 70 مليار درهم زيادة بأصول 4 بنوك بأبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الموجودات الإجمالية لبنوك إمارة أبوظبي المدرجة في السوق المالية للإمارة بنسبة 6% مايعادل 70.1 مليار درهم لتصل 1.235 تريليون درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2018.

وكان إجمالي موجودات تلك البنوك وهي أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، الاتحاد الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، قد بلغ 1.165 تريليون درهم بنهاية عام 2017، بحسب صحيفة الاتحاد.

وارتفع رصيد الودائع المجمعة للبنوك الأربعة 59 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 بنمو بلغت نسبته 8% ليبلغ 797 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.

وارتفعت القروض والتسهيلات التي قدمتها تلك البنوك لعملائها بالفترة ذاتها بنسبة 4% إلى 667 مليار درهم مقارنة مع رصيد بلغ 641.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017.

وحقق 18 بنكاً مدرجاً بسوقي دبي وأبوظبي الماليين نمواً بنسبة 13.34% في أرباحها الصافية بالغة 32.03 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي.

وتوقعت مؤسسة كابيتال فاينانشال المالية في وقت سابق أن ترتفع أرباح وسيولة البنوك الإماراتية العام الجاري، مشيرة إلى أن ودائعها ارتفعت 1.41%.

وتأتي تلك التوقعات متوافقة مع توقعات عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بأن تنمو أرباح البنوك الإماراتية 10% خلال العام الجاري وذلك بفضل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية "IFRS9" الذي سيؤثر إيجاباً على أداء البنوك لأنه سيتمكن من تعزيز إدارة المخاطر ومساعدتها على تحديد حجم المخصصات بصورة دقيقة.