شكرا لقرائتكم خبر عن يونيكاب يجني الأرباح – تحليل صباحي – 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم يونيكاب للاستثمار والتمويل (UNICAP) في آخر جلساته ، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -6.54% بما يعادل -4.90 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 64.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 74.90 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 64.00 مستوى المقاومة 74.90 .
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