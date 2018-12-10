شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة المزايا القابضة (MAZAYA) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.82% بما يعادل -1.40 نقطة ، ليستند بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وسط تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق على المدى القصير . ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 72.20 ، ليستهدف مستوى المقاومة 81.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 72.20 ومستوى المقاومة 81.00 .

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