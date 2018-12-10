شكرا لقرائتكم خبر عن ع عقارية يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الشركة العربية العقارية (ARABREC ) على انخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليتخطى السهم دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.87% بما يعادل -1.20 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 26.50 ، طيلة ثبات المقاومة 32.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.60 ومستوى المقاومة 32.00 .