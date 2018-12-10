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شكرا لقرائتكم خبر عن سفن يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (SHIP) في آخر جلساته ، ليحاول تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 4.01% بما يعادل 15.00 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 340.00 ، طيلة ثبات المقاومة 420.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 340.00 ومستوى المقاومة 430.00 .
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