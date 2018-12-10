شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (NIND) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وتأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق . ولهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 166.00 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 160.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 160.00 ومستوى المقاومة 168.00 .

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