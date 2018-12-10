شكرا لقرائتكم خبر عن برقان يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك برقان (BURG) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.34% بما يعادل -1.00 نقطة ، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع استقرار تداولاته أعلى مستوى286.19 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 359.31 إلى 241.00) .

ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 300.15 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية ، طيلة استقراره أعلى مستوى 286.19 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 286.19 ومستوى المقاومة 300.15 .