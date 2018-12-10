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شكرا لقرائتكم خبر عن نور يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب الشديد – تحليل صباحي – 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) في آخر جلساته ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.81% بما يعادل 0.50 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 58.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 69.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 58.00 ومستوى المقاومة 69.00 .
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