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شكرا لقرائتكم خبر عن أجيلتي يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية (AGLTY) على ارتفاع في آخر جلساته ، ليلامس مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.24% بما يعادل 2.00 نقطة ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 801.00 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 765.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 786.00 ومستوى المقاومة 844.00 .
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