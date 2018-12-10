شكرا لقرائتكم خبر عن أجيلتي يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية (AGLTY) على ارتفاع في آخر جلساته ، ليلامس مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.24% بما يعادل 2.00 نقطة ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 801.00 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 765.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 786.00 ومستوى المقاومة 844.00 .