شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي - 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم دار الأركان (4300) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 9.38 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 5.74 إلى 15.26) ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 7.78 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها ، طيلة استقراره أدنى مستوى 9.38 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.78 ومستوى المقاومة 9.38 .