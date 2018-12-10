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شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي - 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم دار الأركان (4300) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 9.38 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 5.74 إلى 15.26) ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 7.78 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها ، طيلة استقراره أدنى مستوى 9.38 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.78 ومستوى المقاومة 9.38 .
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